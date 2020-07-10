Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» готов предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт с зарплатой около € 3 млн в год. Кокорин перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет. В зимнее трансферное окно форвард на правах аренды перешёл в «Сочи».