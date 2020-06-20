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«Сочи» извинился за мем про школьника в адрес «Ростова»
Sports.ru
  • Телеканал 360°0:15
Пресс-атташе ФК «Сочи» извинился за шутку в адрес ФК «Ростов», которая была опубликована в соцсетях клуба. Пресс-атташе футбольного клуба «Сочи» Александр Груднев принёс извинения ростовской команде за мем про школьника в болоте. Он был опубликован в соцсетях «Сочи» вчера перед матчем.В источнике
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С чего всё начиналось
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ФК «Сочи» извинился за предматчевую шутку над «Ростовом» в социальных сетях

Футбольный клуб "Сочи" принес извинения "Ростову" и его болельщикам за шуточную публикацию в Instagram перед матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Сочи" Александр Груднев. "Сочи" в пятницу на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1.
ТАСС Спорт вчера в 16:44
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«Сочи» извинился перед «Ростовом» за пост в инстаграме

Футбол России 01:34
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Футбольный клуб «Сочи» извинился за предматчевую шутку над «Ростовом»

Эхо Москвы вчера в 20:08
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«Сочи» извинился перед «Ростовом» за шутку про школьников

Чемпионат вчера в 17:57
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