«Сочи» извинился за мем про школьника в адрес «Ростова»
Пресс-атташе ФК «Сочи» извинился за шутку в адрес ФК «Ростов», которая была опубликована в соцсетях клуба. Пресс-атташе футбольного клуба «Сочи» Александр Груднев принёс извинения ростовской команде за мем про школьника в болоте. Он был опубликован в соцсетях «Сочи» вчера перед матчем.В источнике
С чего всё начиналось
Футбольный клуб "Сочи" принес извинения "Ростову" и его болельщикам за шуточную публикацию в Instagram перед матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Сочи" Александр Груднев. "Сочи" в пятницу на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1.