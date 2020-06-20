«Сочи» извинился за мем про школьника в адрес «Ростова»

Пресс-атташе ФК «Сочи» извинился за шутку в адрес ФК «Ростов», которая была опубликована в соцсетях клуба. Пресс-атташе футбольного клуба «Сочи» Александр Груднев принёс извинения ростовской команде за мем про школьника в болоте. Он был опубликован в соцсетях «Сочи» вчера перед матчем.