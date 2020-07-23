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«Сочи» присудили техническое поражение в матче с «Крыльями Советов»
Вести Сочи
  • ГТРК Тамбов0:37
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о решении в отношении матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Сочи».В источнике
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КДК РФС присудил «Сочи» поражение в матче с «Крыльями Советов»

Спорт-Экспресс 05:58
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КДК присудил техническое поражение «Сочи» в матче с «Крыльями Советов»

Футбол России 04:22
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КДК РФС присудил техническое поражение «Сочи» в игре с «Крыльями Советов»

РИА Новости 03:39
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