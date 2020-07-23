«Сочи» присудили техническое поражение в матче с «Крыльями Советов»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о решении в отношении матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Сочи».