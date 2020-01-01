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«Сочи» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче
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"Сочи" в закрытой товарищеской игре разгромил "Краснодар" со счетом 4:1.В источнике
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Кокорин помог «Сочи» разгромить «Краснодар»

Sport.ru вчера в 14:59
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Кокорин и Заболотный забили по голу за «Сочи» в товарищеском матче с «Краснодаром» (4:1)

Sports.ru вчера в 14:59
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Голы Заболотного и Кокорина помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»

Чемпионат вчера в 14:50
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