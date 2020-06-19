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«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
Вести.Ru
  • Телеканал 360°0:15
  • Известия0:49
"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1. В составе донского клуба отличился Роман Романов.В источнике
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Хет-трик Кокорина помог «Сочи» побить «Ростов» - 10:1: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru 15:44
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«Сочи» забил неосновному составу «Ростова» 10 мячей

Матч ТВ 15:00
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Матч «Сочи» — «Ростов» стал самым результативным в истории Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 15:12
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