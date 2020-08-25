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«Сочи» сыграет с «Тамбовом» в пятом туре РПЛ 25 августа
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Сегодня состоятся первые матчи 5 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги Одним из таких станет встреча между футбольными клубами "Сочи" и "Тамбов".В источнике
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