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«Сочи» сыграет с «Тамбовом» в пятом туре РПЛ 25 августа
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Сегодня состоятся первые матчи 5 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги Одним из таких станет встреча между футбольными клубами "Сочи" и "Тамбов".В источнике
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«Тамбов» — «Сочи». Видеотрансляция

Sport24.ru 09:23
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«Тамбов» — «Сочи»: видеотрансляция матча чемпионата России

Спорт-Экспресс 09:30
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«Тамбов» — «Сочи»: прогноз Александра Аксёнова на игру чемпионата России

Чемпионат 09:00
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