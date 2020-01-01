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«Сочи» сыграл вничью с «Краковией»
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«Сочи» провел товарищеский матч с польским клубом «Краковия». Игра завершилась вничью — 0:0. Российский клуб занимает последнее, 16-е место в РПЛ, имея в активе 15 очков в 18 играх.В источнике
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«Сочи» в третий раз подряд сыграл вничью со счётом 0:0 на сборах в Турции

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«Сочи» не смог обыграть польскую «Краковию»

Soccer.ru 10:48 
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Контрольный матч. «Сочи» и «Краковия» разошлись нулями

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