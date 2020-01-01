«Сочи» сыграл вничью с «Краковией»

«Сочи» провел товарищеский матч с польским клубом «Краковия». Игра завершилась вничью — 0:0. Российский клуб занимает последнее, 16-е место в РПЛ, имея в активе 15 очков в 18 играх.