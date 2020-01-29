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«Сочи» сыграл вничью с «Краковией» в товарищеском матче
Metaratings
  • Metaratings
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  • Кубань 24
Футболисты "Сочи" сыграли вничью с польской "Краковией" в первом товарищеском матче на втором сборе в Турции.В источнике
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«Сочи» в третий раз подряд сыграл вничью со счётом 0:0 на сборах в Турции

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«Сочи» не смог обыграть польскую «Краковию»

Soccer.ru 10:48 
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Контрольный матч. «Сочи» и «Краковия» разошлись нулями

Футбол на Куличках 10:47
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