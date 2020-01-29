НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАлександр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World AthleticsSaksa присоединился к составу OG по Dota 2Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian OpenТренер «Вашингтона»: «Овечкин хочет выиграть Кубок Стэнли»РИА Новости«Сочи» сыграл вничью с «Краковией» в товарищеском матчеMetaratings3MetaratingsBookmaker-ratings.ruКубань 24Футболисты "Сочи" сыграли вничью с польской "Краковией" в первом товарищеском матче на втором сборе в Турции.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Сочи» в третий раз подряд сыграл вничью со счётом 0:0 на сборах в ТурцииЧемпионат 11:02«Сочи» не смог обыграть польскую «Краковию»Soccer.ru 10:48 Контрольный матч. «Сочи» и «Краковия» разошлись нулямиФутбол на Куличках 10:47ГлавноеАлександр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World AthleticsSaksa присоединился к составу OG по Dota 2Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian OpenТренер «Вашингтона»: «Овечкин хочет выиграть Кубок Стэнли»Новости