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«Сочи» удалил пост про школьников
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Пресс-служба «Сочи» удалила пост, опубликованный в «Инстаграме» и посвящённый предстоящему матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».В источнике
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Подробнее о событии
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«Сочи» пошутил про состав «Ростова», использовав мем со школьником, а затем удалил пост

Матч ТВ 10:16
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«Сочи» пошутил над «Ростовом», выставившим молодых игроков на матч РПЛ

Metaratings 10:00
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«Сочи» перед игрой с «Ростовом» опубликовал скандальный пост и почти сразу удалил

Спорт-Экспресс 09:33
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