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«Сочи» заблокировал «Ростов» в инстаграме
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"Сочи" заблокировал в инстаграме аккаунт "Ростова". Сегодня эти команды сыграют между собой в рамках 23-го тура чемпионата России.В источнике
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«Сочи» закрыл комментарии в Instagram после скандального поста о составе «Ростова»

Спорт-Экспресс 13:10
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«Откуда у вас фото нашего игрока на фоне вашего бомбардира?». «Ростов» ответил на мем «Сочи» со школьником в болоте

Sports.ru 09:49
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