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Гол Кокорина не спас «Сочи» от поражения в матче РПЛ с «Арсеналом»
Экономика сегодня
  • Мой Брянск0:49
"Сочи" проиграл тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:2.В источнике
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Кокорин забил, но «Сочи» все равно проиграл (видео)

Советский спорт 13:18 
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Гендиректор «Сочи»: «Кокорин был лучшим игроком матча, но нужно лучше использовать каждый момент»

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Александр Кокорин: «Когда забил гол, отлегло. Наконец-то это случилось!»

Матч ТВ 14:24
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