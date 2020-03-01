Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин не смог забить мяч в пустые ворота во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом». Эпизод произошёл на 26-й минуте игры.