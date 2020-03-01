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Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин не смог забить мяч в пустые ворота во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом». Эпизод произошёл на 26-й минуте игры.В источнике
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