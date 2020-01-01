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«Сочи» заблокировал «Ростов» в инстаграме
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"Сочи" заблокировал в инстаграме аккаунт "Ростова". Сегодня эти команды сыграют между собой в рамках 23-го тура чемпионата России.В источнике
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«Сочи» пошутил над «Ростовом», выставившим молодых игроков на матч РПЛ

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«Откуда у вас фото нашего игрока на фоне вашего бомбардира?». «Ростов» ответил на мем «Сочи» со школьником в болоте

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