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«Сокровище страны». Крыховяк восхитился красотами Камчатки
КамИНФОРМ
  • КамИНФОРМ
  • Матч ТВ
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал новый пост в своем Twitter.В источнике
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Гжегож Крыховяк продолжает путешествовать по Камчатке, опубликовав фото с медведями

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Польский полузащитник «Локомотива» восхитился Долиной гейзеров и медведями Камчатки

КамИНФОРМ 18:29
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Крыховяк посетил Долину гейзеров на Камчатке (фото)

Матч ТВ 08:40
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