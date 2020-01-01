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Солигорский «Шахтер» разгромил «Белшину» в матче чемпионата Беларуси
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В матче 10-го тура чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" разгромил "Белшину" на своем поле.В источнике
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«Шахтёр» разгромил «Белшину» и вышел на третье место

Metaratings 14:59
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«Шахтер» под руководством экс-игрока «Зенита» разгромил «Белшину» с тремя россиянами

Спорт-Экспресс 14:56
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«Шахтер» из Солигорска разгромил «Белшину» и поднялся на 3-е место в чемпионате Белоруссии

Матч ТВ 14:53
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