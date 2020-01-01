Солигорский «Шахтер» уверенно обыграл «Славию»

Подошел к концу очередной матч девятого тура чемпионата Беларуси. В Солигорске местный «Шахтер» принимал «Славию» из Мозыри. Хозяева поля, которые считались фаворитами, смогли добыть три очка.