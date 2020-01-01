НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
Солигорский «Шахтер» уверенно обыграл «Славию»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • FootballHD
Подошел к концу очередной матч девятого тура чемпионата Беларуси. В Солигорске местный «Шахтер» принимал «Славию» из Мозыри. Хозяева поля, которые считались фаворитами, смогли добыть три очка.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Шахтер» Вернидуба победил «Славию»

Спорт-Экспресс 14:15
alt

Высшая лига. Действующий чемпион «Динамо-Брест» уступил «Энергетику-БГУ», «Шахтер» победил «Славию»

Бомбардир.ру 12:25
alt

Солигорский «Шахтер» обыграл «Славию» в матче чемпионата Белоруссии

Sportbox.RU 11:54
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости