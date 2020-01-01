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Соломатин назвал главного аутсайдера РПЛ
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Известный защитник «Локомотива», ЦСКА и национальной сборной Андрей Соломатин выделил главных претендентов на понижение классом в РПЛ.В источнике
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