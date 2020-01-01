Соломон Кверквелия может перейти в «Ротор»

28-летний грузинский защитник московского «Локомотива» может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Сообщается, что игрок может перейти в «Урал». Кверквелия перешел в «Локомотив» в 2017 году.