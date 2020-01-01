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Соломон Кверквелия может перейти в «Ротор»
Metaratings
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28-летний грузинский защитник московского «Локомотива» может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Сообщается, что игрок может перейти в «Урал». Кверквелия перешел в «Локомотив» в 2017 году.В источнике
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Кверквелия близок к переходу в «Ротор»

Soccer.ru 03:52
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Источник: Кверквелия близок к переходу в «Ротор»

Футбол России 03:34
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Источник: Кверквелия близок к переходу в «Ротор»

Советский спорт 03:11
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