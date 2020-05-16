Соломон Кверквелия может покинуть «Локомотив»
В субботу, 16 мая, «Championat.com» сообщил, что «Локомотив» рассчитывает в межсезонье продать защитника Соломона Кверквелию. Контракт футболиста с московской командой заключен до лета следующего года. Известно, что Кверквелия интересен «Ротору», «Ростову» и «Краснодару».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», Соломон Кверквелия летом может покинуть «Локомотив». Защитником интересуются «Краснодар», «Ростов» и «Ротор». Кверквелия защищает цвета «Локомотива» с февраля 2017 года.