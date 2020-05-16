Соломон Кверквелия может покинуть «Локомотив»

В субботу, 16 мая, «Championat.com» сообщил, что «Локомотив» рассчитывает в межсезонье продать защитника Соломона Кверквелию. Контракт футболиста с московской командой заключен до лета следующего года. Известно, что Кверквелия интересен «Ротору», «Ростову» и «Краснодару».