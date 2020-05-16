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Соломон Кверквелия может покинуть «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересованы «Краснодар», «Ростов» и «Ротор». Кверквелия выступает за «Локомотив» с зимы 2017 года.В источнике
С чего всё начиналось
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Соломон Кверквелия может покинуть «Локомотив». Игроком интересуются «Краснодар» и «Ростов»

Как стало известно «Чемпионату», Соломон Кверквелия летом может покинуть «Локомотив». Защитником интересуются «Краснодар», «Ростов» и «Ротор». Кверквелия защищает цвета «Локомотива» с февраля 2017 года.
Чемпионат 02:15
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Кверквелия попал в сферу интересов «Краснодара», «Ростова» и «Ротора»

Sport24.ru 03:49 
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«Ростов», «Краснодар» и «Ротор» претендуют на защитника «Локомотива»

Sport.ru 03:00
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Кверквелия может уйти из «Локомотива». Им интересуются «Краснодар», «Ростов» и «Ротор»

Sports.ru 02:59
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