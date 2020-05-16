Соломон Кверквелия может покинуть «Локомотив»
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересованы «Краснодар», «Ростов» и «Ротор». Кверквелия выступает за «Локомотив» с зимы 2017 года.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», Соломон Кверквелия летом может покинуть «Локомотив». Защитником интересуются «Краснодар», «Ростов» и «Ротор». Кверквелия защищает цвета «Локомотива» с февраля 2017 года.