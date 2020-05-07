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Сон Хын Мин завершил военные сборы в Южной Корее
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Игрок "Тоттенхэма" Сон Хын Мин закончил прохождение военных сборов в Южной Корее.В источнике
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Подробнее о событии
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Сон Хын Мин завершил военные сборы в Южной Корее

Soccernews.ru 06:19
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Сон Хын Мин завершил военные сборы, став одним из лучших в своей группе

Чемпионат 04:48
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Сон завершил военные сборы в Корее и вошел в топ-5 лучших бойцов

Бомбардир.ру 04:42
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