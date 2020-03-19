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Тульский футболТульский футбол
Сейду Думбия хочет вернуться в чемпионат России
Тульский футбол
  • Тульский футбол
До последнего времени 32-летний ивуариец выступал за швейцарский "Сьон", который расторг с ним контракт. В его составе Думбия провёл 12 матчей, забил 4 мяча.В источнике
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Покинувший «Сьон» Думбия не прочь вернуться в Россию

Sport24.ru 13:44 
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Сейду Думбия хочет вернуться в чемпионат России

Тульский футбол 13:38
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Сейду Думбия готов вернуться в Россию

Матч ТВ 13:27
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