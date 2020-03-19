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«Сьон» расторг контракт с несколькими игроками из-за коронавируса
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Президент "Сьона" Кристиан Константин расторг контракты с футболистами, которые отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: Швейцарский «Сьон» намерен урезать зарплату футболистов из-за коронавируса

Матч ТВ 12:36
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В «Сьоне» бывшего спартаковца Митрюшкина могут урезать зарплаты

Советский спорт 12:03 
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«Сьон» Митрюшкина уведомил Думбья и Сонга о расторжении контрактов из-за коронавируса

Спорт-Экспресс 11:40
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