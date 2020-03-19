NewsServicesБудьте в ПлюсеSign upLoginГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказилиUFC переносит бой Нурмагомедова и ФергюсонаЛинус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»Гран-при Монако в сезоне-2020 не состоитсяForZe распустила состав по Dota 2Soccer.ru«Сьон» расторг контракт с несколькими игроками из-за коронавирусаФутбол России10Футбол РоссииKazanfirst.ruСпорт БИЗНЕС OnlineSoccernews.ruТатар-информFootballHDСпорт-ЭкспрессМатч ТВPROСПОРТ КазахстанBookmaker-ratings.ruПрезидент "Сьона" Кристиан Константин расторг контракты с футболистами, которые отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса.В источнике КомментироватьПодробнее о событии СМИ: Швейцарский «Сьон» намерен урезать зарплату футболистов из-за коронавирусаМатч ТВ 12:36В «Сьоне» бывшего спартаковца Митрюшкина могут урезать зарплатыСоветский спорт 12:03 «Сьон» Митрюшкина уведомил Думбья и Сонга о расторжении контрактов из-за коронавирусаСпорт-Экспресс 11:40рекламаГлавноеАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказилиUFC переносит бой Нурмагомедова и ФергюсонаЛинус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»Гран-при Монако в сезоне-2020 не состоитсяForZe распустила состав по Dota 2Новости