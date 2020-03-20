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«Сьон» расторг контракт с несколькими игроками из-за коронавируса
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Президент "Сьона" Кристиан Константин расторг контракты с футболистами, которые отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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«Сейду заинтересован в возвращении в Россию». «Сьон» расторг контракты с Думбия, Сонгом и еще 7 игроками

Sport24.ru 07:00 
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Корона-кризис. Какие клубы уже сократили зарплату игрокам

Спорт-Экспресс 06:20
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Думбия, Сонг и Джуру – в числе 9 игроков, с которыми расстался «Сьон»

Soccer.ru вчера в 22:09 
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