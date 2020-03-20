NewsServicesБудьте в ПлюсеSign upLoginГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАлександр Емельяненко рассказал о нокаутах КадыроваМалком оценил вероятность своего выступления за сборную РоссииУЕФА решил не менять название Евро-2020UFC перенёс бой Нурмагомедова и Фергюсона из-за коронавирусаТри клуба АПЛ заинтересованы в ЧаловеSoccer.ru«Сьон» расторг контракт с несколькими игроками из-за коронавирусаФутбол России12Футбол РоссииKazanfirst.ruСпорт БИЗНЕС OnlineSoccernews.ruТатар-информFootballHDSport24.ruСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руМатч ТВPROСПОРТ КазахстанBookmaker-ratings.ruПрезидент "Сьона" Кристиан Константин расторг контракты с футболистами, которые отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Сейду заинтересован в возвращении в Россию». «Сьон» расторг контракты с Думбия, Сонгом и еще 7 игрокамиSport24.ru 07:00 Корона-кризис. Какие клубы уже сократили зарплату игрокамСпорт-Экспресс 06:20Думбия, Сонг и Джуру – в числе 9 игроков, с которыми расстался «Сьон»Soccer.ru вчера в 22:09 рекламаГлавноеАлександр Емельяненко рассказал о нокаутах КадыроваМалком оценил вероятность своего выступления за сборную РоссииУЕФА решил не менять название Евро-2020UFC перенёс бой Нурмагомедова и Фергюсона из-за коронавирусаТри клуба АПЛ заинтересованы в ЧаловеНовости