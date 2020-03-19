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«Сьон» не стал расторгать контракт с Митрюшкиным из-за коронавируса
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Швейцарский "Сьон" расторг контракты с восемью футболистами первой команды из-за ситуации с пандемией коронавируса.В источнике
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Корона-кризис. Какие клубы уже сократили зарплату игрокам

Спорт-Экспресс 06:20
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СМИ: Швейцарский «Сьон» намерен урезать зарплату футболистов из-за коронавируса

Матч ТВ вчера в 12:36
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«Сьон» предложил игрокам понижение зарплаты. Думбия отказался, с ним разорвут контракт

Чемпионат вчера в 11:03
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