НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
CyberSport.ruCyberSport.ru
Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
VGTimes
  • VGTimes
  • Игромания.ру
  • Gameinonline.com
  • Community
  • Cyber.sports.ru
  • DTF.ru
Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.В источнике
Подробнее о событии
alt

Анонсирован сиквел Horizon Zero Dawn — Horizon: Forbbiden West

Игромания.ру 18:21
alt

Sony показала фантастические ландшафты Horizon 2: Forbidden West

ИА Красная Весна 18:19
alt

Анонсирована новая часть Horizon на PS5

Чемпионат 18:04
реклама
Главное
Новости