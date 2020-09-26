НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГонка «Формулы-2» в Сочи была прервана из-за крупной аварии«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала плей-офф НХЛАдесанья нокаутировал Косту в главном поединке UFC 253«Спартак» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ, Айртон оформил дубльГлава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной перепискиСпорт-ЭкспрессСостав «Сочи» до закрытия трансферного окна пополнят два новичкаSportbox.RU3Sportbox.RUBookmaker-ratings.ruФутбол России«Сочи» намерен приобрести двоих игроков до закрытия трансферного окна. Летнее трансферное окно в России закроется 17 октября.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Гендиректор «Сочи»: у клуба точно будет пара новичковФутбол России 01:44«Сочи» подпишет еще минимум двух новичковBookmaker-ratings.ru вчера в 17:31Гендиректор «Сочи»: «У нас есть вакансия в нападении. Точно будет пара новичков»Sport24.ru вчера в 16:38 рекламаГлавноеГонка «Формулы-2» в Сочи была прервана из-за крупной аварии«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала плей-офф НХЛАдесанья нокаутировал Косту в главном поединке UFC 253«Спартак» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ, Айртон оформил дубльГлава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной перепискиНовости