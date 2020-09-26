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Состав «Сочи» до закрытия трансферного окна пополнят два новичка
Sportbox.RU
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«Сочи» намерен приобрести двоих игроков до закрытия трансферного окна. Летнее трансферное окно в России закроется 17 октября.В источнике
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Гендиректор «Сочи»: «У нас есть вакансия в нападении. Точно будет пара новичков»

Sport24.ru 16:38 
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Гендиректор «Сочи» анонсировал двоих новичков

Евро-футбол.ру 16:31
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Состав «Сочи» до закрытия трансферного окна пополнят два новичка

Спорт-Экспресс 16:26
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