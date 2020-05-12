НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Составлен рейтинг самых успешных бомбардиров Лиги чемпионов
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • LiveSport.ru
Портал Give Me Sport опубликовал список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, подсчитав, кто из них забивает больше всего в среднем за игру.В источнике
Подробнее о событии
alt

Составлен рейтинг самых успешных бомбардиров Лиги чемпионов

ProstoProSport 02:15 
alt

Месси – лучший игрок в истории ЛЧ по отношению забитых голов к числу матчей. Роналду – 3-й

Sports.ru 01:41
alt

Месси возглавил рейтинг лучших форвардов в истории ЛЧ по соотношению матчей и голов, Роналду — 3-й

Sport24.ru 01:13 
реклама
Главное
Новости