НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМакгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы ГэтжиISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катанииПлющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой ТрусовойФеттель покинет «Феррари» в конце сезонаКапризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛProstoProSportСоставлен рейтинг самых успешных бомбардиров Лиги чемпионовSports.ru3Sports.ruSportbox.RULiveSport.ruПортал Give Me Sport опубликовал список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, подсчитав, кто из них забивает больше всего в среднем за игру.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Составлен рейтинг самых успешных бомбардиров Лиги чемпионовProstoProSport 02:15 Месси – лучший игрок в истории ЛЧ по отношению забитых голов к числу матчей. Роналду – 3-йSports.ru 01:41Месси возглавил рейтинг лучших форвардов в истории ЛЧ по соотношению матчей и голов, Роналду — 3-йSport24.ru 01:13 рекламаГлавноеМакгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы ГэтжиISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катанииПлющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой ТрусовойФеттель покинет «Феррари» в конце сезонаКапризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛНовости