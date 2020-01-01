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Составлен рейтинг самых успешных бомбардиров Лиги чемпионов
ODDS.ru
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Портал Give Me Sport опубликовал список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, подсчитав, кто из них забивает больше всего в среднем за игру.В источнике
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Месси – лидер в ЛЧ по соотношению голов к матчам. Второй – не Роналду, а ван Нистелрой

Гол.ру 03:54 
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Месси обошел Роналду по еще одному показателю. Аргентинец лучший в истории ЛЧ по соотношению голов к матчам

BetOn 02:46
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Составлен рейтинг самых успешных бомбардиров Лиги чемпионов

ProstoProSport 02:15 
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