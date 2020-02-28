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В Швейцарии прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы
Динамомания
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:46
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоялась 28 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне (Швейцария).В источнике
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«Севилья» и «Рома» встретятся в 1/8 финала Лиги Европы, «Шахтер» сыграет с «Вольфсбургом»

Sportbox.RU 07:20
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«Севилья» сыграет с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы, «Шахтер» — с «Вольфсбургом»

Спорт-Экспресс 07:16
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с ЛАСК, «Интер» – против «Хетафе», «Рома» попала на «Севилью»

Sports.ru 07:11
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