Определены полуфинальные пары Кубка Испании

Сегодня, 7 февраля, состоялась жеребьёвка полуфинального раунда Кубка Испании сезона 2019/20. Напомним, что накануне из турнира вылетели главные его фавориты - "Реал" и "Барселона".