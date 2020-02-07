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Определены полуфинальные пары Кубка Испании
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Сегодня, 7 февраля, состоялась жеребьёвка полуфинального раунда Кубка Испании сезона 2019/20. Напомним, что накануне из турнира вылетели главные его фавориты - "Реал" и "Барселона".В источнике
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Подробнее о событии
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«Атлетик» сыграет с «Гранадой» в полуфинале Кубка Испании

Советский спорт 07:52 
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Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании

Чемпионат 08:24
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Определились полуфинальные пары Кубка Испании

Матч ТВ 08:38
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