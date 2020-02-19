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Газета.RuГазета.Ru
Сотникова рассказала о причинах госпитализации
WMJ.ru
  • Телеканал 360°0:21
  • Piter.tv0:46
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем состоянии после операции. Бывшая спортсменка поблагодарила фанатов за поддержку.В источнике
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Татьяна Тарасова обратилась к прооперированной Аделине Сотниковой со словами поддержки

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Спорт-Экспресс 16:31
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