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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Сотрудник РФС заболел коронавирусом
Спорт уик-энд
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  • Спорт-Экспресс
По информации Telegram-канала «Мутко против» Давид Беров является сотрудником Российского футбольного союза. Напомним, в Италии в последние дни опасный коронавирус получил широкое распространение.В источнике
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Коронавирус уже в Москве, завезен из Милана побывавшим в итальянском отпуске сотрудником РФС. Матч любительской лиги с его участием отменен

Спорт уик-энд 12:01
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Российский футболист заболел коронавирусом

Свободная Пресса 11:35
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Сотрудник РФС заболел коронавирусом

Евро-футбол.ру 10:37
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