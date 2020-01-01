НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирусВернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусомПервое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в РоспотребнадзореВ Москве отменили матч ЛФЛ из-за подозрения на коронавирусРФС опроверг наличие коронавируса у своего сотрудникаГлавноеГол Кокорина не спас «Сочи» от поражения в матче РПЛ с «Арсеналом»Реал — Барселона 0:0 (1-й тайм)«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подрядФанат «Зенита» был избит после попытки украсть флаг «Локомотива»Панарин обновил личный рекорд по очкам в сезонеЕвро-футбол.руСотрудник РФС заболел коронавирусомГол.ру4Гол.руЧемпионатСпорт уик-эндСпорт-ЭкспрессПо информации Telegram-канала «Мутко против» Давид Беров является сотрудником Российского футбольного союза. Напомним, в Италии в последние дни опасный коронавирус получил широкое распространение.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Говорят, сотрудник РФС заболел коронавирусом. Что об этом известноГол.ру 13:43Опубликовано видео из палаты для больных короновирусом, где лежит футболист БеровЧемпионат 13:04Коронавирус уже в Москве, завезен из Милана побывавшим в итальянском отпуске сотрудником РФС. Матч любительской лиги с его участием отмененСпорт уик-энд 12:01рекламаЕщё по темеВ Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирусВернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусомПервое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в РоспотребнадзореВ Москве отменили матч ЛФЛ из-за подозрения на коронавирусРФС опроверг наличие коронавируса у своего сотрудникаГлавноеГол Кокорина не спас «Сочи» от поражения в матче РПЛ с «Арсеналом»Реал — Барселона 0:0 (1-й тайм)«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подрядФанат «Зенита» был избит после попытки украсть флаг «Локомотива»Панарин обновил личный рекорд по очкам в сезонеНовости