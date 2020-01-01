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Сотрудник РФС заболел коронавирусом
Гол.ру
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По информации Telegram-канала «Мутко против» Давид Беров является сотрудником Российского футбольного союза. Напомним, в Италии в последние дни опасный коронавирус получил широкое распространение.В источнике
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Говорят, сотрудник РФС заболел коронавирусом. Что об этом известно

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Опубликовано видео из палаты для больных короновирусом, где лежит футболист Беров

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Коронавирус уже в Москве, завезен из Милана побывавшим в итальянском отпуске сотрудником РФС. Матч любительской лиги с его участием отменен

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