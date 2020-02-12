Сотрудники ФСБ пришли в офис футбольного клуба «Енисей»

Силовики пришли в офис спортивной организации. Сотрудники ФСБ пришли в офис клуба и изучают финансовую документацию, связанную с действиями предыдущего руководства, — пишет РИА Новости. ФК «Енисей» выступает в ФНЛ (второй по рангу дивизион чемпионата России по футболу) и занимает 17-е место из 20.