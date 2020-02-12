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Сотрудники ФСБ пришли в офис футбольного клуба «Енисей»
Спорт день за днем
  • Пятый канал0:36
  • РЕН ТВ0:42
  • Известия0:31
  • Piter.tv0:46
Силовики пришли в офис спортивной организации. Сотрудники ФСБ пришли в офис клуба и изучают финансовую документацию, связанную с действиями предыдущего руководства, — пишет РИА Новости. ФК «Енисей» выступает в ФНЛ (второй по рангу дивизион чемпионата России по футболу) и занимает 17-е место из 20.В источнике
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С чего всё начиналось
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ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба «Енисей»

Региональное управление ФСБ изучает финансовые документы красноярского футбольного клуба "Енисей". Об этом ТАСС сообщили в министерстве спорта региона.
ТАСС 02:28
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В офис красноярского футбольного клуба «Енисей» нагрянули сотрудники ФСБ: их интересует зарплата игроков

КП - Красноярск 03:11
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В офисе красноярского «Енисея» проходят обыски

Sport24.ru 02:57 
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ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба «Енисей»

ТАСС 02:28
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