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Совет директоров «Локомотива» утвердил замену Семина на Николича
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Соглашение с Николичем будет подписано 15 мая, а действующий главный тренер Юрий Семин покинет клуб 31 мая, когда истечет его контракт. Ранее сообщалось, Николич будет получать 1,2 миллиона евро в год, что в два раза меньше, чем у Семина.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» все-таки принял решение сменить Семина на Николича

Как стало известно «Спорту День за Днем», в «Локомотиве» приняли решение сменить главного тренера. Глава РЖД Олег Белозеров встал на сторону генерального директора Василия Кикнадзе. Если сезон все-таки будут доигрывать, то Юрий Семин не будет руководить командой.
Спорт день за днем 5 мая в 06:57
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«Локомотив» окончательно решил заменить Семина на Николича

ProstoProSport вчера в 06:19 
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Сёмин покинет «Локомотив» 31-го мая, его место займёт Николич

Sport.ru 5 мая в 10:13
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Совет директоров «Локомотива» принял решение сменить Семина на Николича

Metaratings 5 мая в 08:57
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