Соглашение с Николичем будет подписано 15 мая, а действующий главный тренер Юрий Семин покинет клуб 31 мая, когда истечет его контракт. Ранее сообщалось, Николич будет получать 1,2 миллиона евро в год, что в два раза меньше, чем у Семина.В источнике
Как стало известно «Спорту День за Днем», в «Локомотиве» приняли решение сменить главного тренера. Глава РЖД Олег Белозеров встал на сторону генерального директора Василия Кикнадзе. Если сезон все-таки будут доигрывать, то Юрий Семин не будет руководить командой.