Совет директоров «Локомотива» утвердил замену Семина на Николича

Соглашение с Николичем будет подписано 15 мая, а действующий главный тренер Юрий Семин покинет клуб 31 мая, когда истечет его контракт. Ранее сообщалось, Николич будет получать 1,2 миллиона евро в год, что в два раза меньше, чем у Семина.