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Совет директоров ПФК ЦСКА подвел итоги сезона
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Вчера состоялось заседание совета директоров ПФК ЦСКА, на котором были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона, а также экономические показатели деятельности клуба.В источнике
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В ЦСКА подвели итоги прошедшего сезона и утвердили стратегию развития клуба

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Совет директоров ЦСКА подвел итоги сезона

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Совет директоров ЦСКА подвел итоги сезона

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