Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила о решении продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком. «Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», — приводит слова Илюхиной «Р-Спорт».В источнике
С чего всё начиналось
Совет директоров санкт-петербургского "Зенита" полностью доверяет главному тренеру команды Сергею Семаку и уже принято решение о продлении контракта с ним, сообщила РИА Новости председатель совета директоров футбольного клуба Елена Илюхина.