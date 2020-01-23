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Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком
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Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила о решении продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком. «Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», — приводит слова Илюхиной «Р-Спорт».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» опроверг слухи об уходе Семака, его контракт будет продлен

Совет директоров санкт-петербургского "Зенита" полностью доверяет главному тренеру команды Сергею Семаку и уже принято решение о продлении контракта с ним, сообщила РИА Новости председатель совета директоров футбольного клуба Елена Илюхина.
РИА Новости 07:09
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