Глава СБР назвал причину обыска у российских биатлонистов
Глава СБР добавил, что полиция может считать, что тренер Касперович привез на турнир допинг, скрываясь под чужой аккредитацией. Напомним, сегодня утром итальянские полицейские провели обыск в отеле в Антхольце, где живут российские биатлонисты, приехавшие на чемпионат мира по биатлону.В источнике Все, что происходит сейчас - шоу. Это шоу для поднятия настроения нашим болельщикам. Подняли всю команду перед эстафетой ради такого. Разумеется, все это с подачи международной федерации.