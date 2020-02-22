Глава СБР назвал причину обыска у российских биатлонистов

Глава СБР добавил, что полиция может считать, что тренер Касперович привез на турнир допинг, скрываясь под чужой аккредитацией. Напомним, сегодня утром итальянские полицейские провели обыск в отеле в Антхольце, где живут российские биатлонисты, приехавшие на чемпионат мира по биатлону.