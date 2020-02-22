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Глава СБР назвал причину обыска у российских биатлонистов
NEWSru Израиль
  • Телеканал 360°1:03
  • РЕН ТВ0:36
  • НТВ0:29
  • Комсомольская правда0:07
Глава СБР добавил, что полиция может считать, что тренер Касперович привез на турнир допинг, скрываясь под чужой аккредитацией. Напомним, сегодня утром итальянские полицейские провели обыск в отеле в Антхольце, где живут российские биатлонисты, приехавшие на чемпионат мира по биатлону.В источнике
Владимир Драчев
Биатлонист
Все, что происходит сейчас - шоу. Это шоу для поднятия настроения нашим болельщикам. Подняли всю команду перед эстафетой ради такого. Разумеется, все это с подачи международной федерации.
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