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Спаллетти, Виллаш-Боаш, Халк, Канделаки, Буланова и другие звезды поздравили «Зенит» с юбилеем: видео
«Зенит» опубликовал видео, на котором звезды поздравили петербургский клуб с 95-летием.В источнике
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Почему Спаллетти, Виллаш-Боаш, Халк, Буланова и даже Канделаки поздравили «Зенит» с 95-летием, а Адвокат, Манчини., Петржела и Бышовец – нет?

Спорт уик-энд 15:36
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Спаллетти и Халк поздравили «Зенит» с юбилеем. ВИДЕО

Sport.ru 15:13
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Спаллетти, Виллаш-Боаш, Халк, Канделаки, Буланова и другие звезды поздравили «Зенит» с юбилеем: видео

Sport24.ru 14:03 
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