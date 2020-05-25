Спаллетти, Виллаш-Боаш, Халк, Канделаки, Буланова и другие звезды поздравили «Зенит» с юбилеем: видео

«Зенит» опубликовал видео, на котором звезды поздравили петербургский клуб с 95-летием. В источнике