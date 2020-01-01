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Спаллетти хочет вернуться к тренерской работе
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Итальянский тренер Лучано Спаллетти заявил, что хочет вернуться к работе.В источнике
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Лучано Спаллетти отказался от «Зенита», но хочет вернуться к тренерской работе

Спорт день за днем 04:56
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Лучано Спаллетти: Финансовый аспект не имеет значения, я хочу вернуться к работе

Советский спорт 04:32
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Спаллетти хочет вернуться к тренерской работе

Sportbox.RU 04:10
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